¿Qué pasará hoy?
Lea aquí el horóscopo de este lunes 15 de diciembre del 2025
Lea aquí el horóscopo de hoy y descubra qué le deparan los signos del zodiaco en el amor, el trabajo y la energía personal.
ARIES (21/03 - 21/04)
Tu salud dará un vuelco repentino en la jornada de hoy. Asegúrate de tomar los recaudos para que no empeore.
TAURO (22/04 - 21/05)
Comenzarás a ver mejorías en tu deteriorado estado de salud. Aun así no dejes de hacer el reposo necesario.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
No podrás ignorar más tiempo ciertas situaciones. Hoy se presentará la oportunidad irrepetible de solucionarlas.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Tu carácter sociable y agradable te dará la posibilidad de asistir a eventos. Todos quieren tenerte en su círculo social.
LEO (22/07 - 21/08)
Estarás más serio y distante en tus relaciones, algo raro en ti que estás acostumbrado a generar amistades en cada lugar.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Las presiones de los demás harán que pierdas la calma fácilmente y que la diplomacia que te caracteriza se convierta en ira.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Es posible que algunos proyectos que estaban estancados hoy se pongan nuevamente en funcionamiento por la ayuda de un amigo.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
Hoy estás en condiciones de invertir algún dinero en una casa nueva o en remodelar la que tienes. Mide tus gastos.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes.
CAPRICORNIO 22/12 - 21/01
Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir a contra corriente. No dejes que la frustración gane la batalla.
ACUARIO 22/01 - 21/02
Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy.
PISCIS 22/02 - 21/03
Ningún cambio se da sencillo al principio, pero es imperativo tener paciencia en algunas cuestiones, sobre todo las emocionales.