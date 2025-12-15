Lea aquí el horóscopo de este lunes 15 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Tu salud dará un vuelco repentino en la jornada de hoy. Asegúrate de tomar los recaudos para que no empeore.

TAURO (22/04 - 21/05)

Comenzarás a ver mejorías en tu deteriorado estado de salud. Aun así no dejes de hacer el reposo necesario.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

No podrás ignorar más tiempo ciertas situaciones. Hoy se presentará la oportunidad irrepetible de solucionarlas.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Tu carácter sociable y agradable te dará la posibilidad de asistir a eventos. Todos quieren tenerte en su círculo social.

LEO (22/07 - 21/08)

Estarás más serio y distante en tus relaciones, algo raro en ti que estás acostumbrado a generar amistades en cada lugar.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Las presiones de los demás harán que pierdas la calma fácilmente y que la diplomacia que te caracteriza se convierta en ira.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Es posible que algunos proyectos que estaban estancados hoy se pongan nuevamente en funcionamiento por la ayuda de un amigo.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

Hoy estás en condiciones de invertir algún dinero en una casa nueva o en remodelar la que tienes. Mide tus gastos.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes.

CAPRICORNIO 22/12 - 21/01

Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir a contra corriente. No dejes que la frustración gane la batalla.

ACUARIO 22/01 - 21/02

Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy.

PISCIS 22/02 - 21/03

Ningún cambio se da sencillo al principio, pero es imperativo tener paciencia en algunas cuestiones, sobre todo las emocionales.