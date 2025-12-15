Comunitarios de Los Solares agradecen por asfaltado de sus calles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Residentes del sector Los Solares expresaron su agradecimiento a la Alcaldía de Santiago por la ejecución del asfaltado de sus calles, una solución largamente esperada por la comunidad durante más de 12 años.

Los comunitarios manifestaron que, antes de la intervención municipal, las calles estaban en condiciones intransitables, repletas de piedras y lodo, lo que dificultaba el tránsito a pie y el acceso de vehículos esenciales como ambulancias, bomberos y camiones de basura. Señalaron que incluso llegar al sector implicaba largas vueltas debido al deterioro de las vías.

“Agradecemos a Dios y a las autoridades porque hoy sentimos un verdadero respaldo. Vivíamos entre piedras, caminos malos y abandono total. Ahora podemos caminar con tranquilidad y los servicios pueden llegar sin ningún problema”, expresaron representantes comunitarios.

Destacaron además que esta obra marca un antes y un después en la calidad de vida del barrio, ya que la intervención no solo mejora la movilidad, sino que también ha contribuido a la limpieza, el orden y la organización de la zona.

Calles sin asfaltar antes

Los comunitarios resaltaron la sensibilidad del alcalde Ulises Rodríguez, a quien definieron como un ser humano que comprende las necesidades de la población y ha brindado un apoyo significativo para mejorar su entorno.

“Para nosotros esto es un sueño hecho realidad. Esperamos que este avance impulse a la comunidad a seguir organizándose y participando en los proyectos que vengan”, añadieron.

La Alcaldía de Santiago continúa desarrollando un amplio programa de asfaltado, bacheo y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar movilidad, seguridad y mejores condiciones de vida para todos los santiagueros.