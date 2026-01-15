Policía refuerza operativos en búsqueda de Brianna Geneao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, reiteró este jueves que han sido redoblados los esfuerzos y refuerzos operativos, con la colaboración de técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), como parte de las labores de búsqueda de la niña Brianna Geneao en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata,

Indicó, además, que diariamente se amplía el perímetro de búsqueda, integrando mayores recursos humanos y tecnológicos, con el objetivo de dar con el paradero de la menor.

Pesqueira aprovechó la ocasión para felicitar a los medios de comunicación que se han trasladado al lugar del hecho para llevar información veraz.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, confió en que el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitirá obtener resultados favorables en el caso.

“En este momento se sumaron a esas labores de búsqueda el FBI, por mediación del INL, y la Embajada de los Estados Unidos. Ellos nos están apoyando en ese proceso de búsqueda. Esperemos tener buenos resultados en el día de hoy o el día de mañana, mientras ellos estén aquí”, manifestó el jefe policial.

Señaló que, desde el primer día en que se notificó la desaparición, la institución del orden inició un proceso de levantamiento y de análisis de la escena donde ocurrió el hecho.

Respecto a la vinculación de dos tíos de la infante en el caso, Guzmán Peralta agregó: “Eso está en proceso de investigación. Todavía no podemos profundizar ni abundar sobre eso. El Ministerio Público todavía está investigando y todavía no hay conclusión con eso”.