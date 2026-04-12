Lluvias por vaguada dejan más de 700 desplazados, viviendas afectadas y comunidades incomunicadas

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Las intensas lluvias provocadas por una vaguada continúan generando daños en distintas zonas del país, dejando hasta el momento 145 viviendas afectadas, ocho parcialmente dañadas y al menos 725 personas desplazadas y evacuadas, según el informe preliminar número 2 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De acuerdo con el reporte de las 7: 45 de la mañana, un total de 167 personas se encuentran albergadas en dos refugios habilitados, mientras que 12 comunidades han quedado incomunicadas debido a crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las precipitaciones también han impactado el sistema de agua potable, dejando 17 acueductos fuera de servicio y afectando a más de 113,000 usuarios en distintas localidades del país.

Provincias más afectados

En Puerto Plata, uno de los puntos más golpeados, decenas de viviendas han resultado inundadas, especialmente en el distrito municipal de Yásica, donde 85 casas fueron anegadas. Allí, 150 personas se encuentran en albergues y otras 287 fueron desplazadas hacia viviendas de familiares y amigos. Además, el puente conocido como “El Punto” resultó afectado, dejando incomunicada la carretera turística que conecta Santiago con esa provincia.

En La Vega, varias comunidades han sufrido inundaciones urbanas, mientras que en Jarabacoa se reportó un deslizamiento de rocas en la carretera Federico Basilis. Asimismo, seis viviendas resultaron anegadas en la comunidad de Cutupú y varias zonas quedaron aisladas por el desbordamiento del río Yaque.

La situación también afecta a otras provincias como El Seibo, donde se realizó el rescate de un conductor atrapado por la crecida de un arroyo, y Monte Plata, donde varias comunidades quedaron incomunicadas por el aumento del caudal de los ríos.

En Valverde, al menos 28 viviendas fueron inundadas y 42 personas resultaron afectadas, mientras que en San Juan, los fuertes vientos provocaron daños en techos de viviendas.