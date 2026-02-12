Preocupa al CODUE amenaza a parque

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística.

Esta sentencia, calificada por el Pastor Feliciano Lacen Custodio como una amenaza directa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podría poner en riesgo los compromisos adquiridos por el país ante organismos internacionales, incluyendo la UNESCO.

Lacen Custodio respalda la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de recurrir ante el Tribunal Constitucional para anular esta sentencia.