Presentan nuevo movimiento contra corrupción

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un grupo de ciudadanos presentó ayer el Movimiento Dominicanos Unidos Contra la Corrupción, un espacio plural y participativo, orientado a promover la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en la gestión pública.

La iniciativa busca además, fortalecer la participación ciudadana en los procesos de supervisión y denuncia de prácticas que afecten la correcta administración de los recursos del Estado.

Busca unir a la ciudadanía

El presidente del movimiento, Reemberto Pichardo, dijo que el propósito es unir a la ciudadanía dominicana en el ejercicio cívico de la lucha contra la corrupción administrativa y la defensa de la soberanía nacional.

“Este movimiento no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de fortalecer la institucionalidad y garantizar que el manejo del sistema de transparencia y rendición de cuentas sea una realidad en República Dominicana”, expresó Pichardo.

La directiva del Movimiento Dominicanos Unidos Contra la Corrupción la completan el exsenador Iván Silva, quien es el vicepresidente; y los miembros de la junta Elvys Méndez y Juan Valdez.