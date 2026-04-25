Presidente Abinader revisa construcción República de Colombia

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader supervisó ayer los trabajos de construcción de la avenida República de Colombia, que se ejecuta con una inversión de RD$12 mil millones provenientes del contrato de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) e incluye el pago de expropiaciones en esa zona.

“Vinimos a supervisar, es una obra muy importante, es uno de los puntos de mayor tránsito y de mayor congestión también de la ciudad capital y por eso estamos haciendo este esfuerzo de construirla para mejorar la calidad de vida y de tránsito de los habitantes del Distrito Nacional”, dijo el mandatario.

Observó las áreas de trabajo y recibió explicaciones técnicas sobre el desarrollo del proyecto de parte del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y de los ingenieros responsables de la ejecutar esa obra.

El ministro Eduardo Estrella, dijo que ese proyecto es una intervención de gran magnitud en una de las zonas de mayor tránsito y congestión en la capital dominicana.

Explicó que para facilitar el tránsito en la avenida República de Colombia y su entorno se habilitaron varios retornos, hacia La Monumental.

Agregó que los trabajos abarcan la construcción de un puente que pasará por la cañada y se conectará con un túnel, “permitiendo una vía continua sin semáforos, ni paradas, con conexión directa a las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia y la Monumental”.

Estrella añadió que según lo planificado por el MOPC y los contratistas, esa la obra será entregada por etapas, una a finales de este año y su conclusión total en el tercer trimestre del próximo año 2027.