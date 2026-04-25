Inversión
Presidente Abinader revisa construcción República de Colombia
Proyectan que esa vía será entregada por etapas, una a finales de este año y la otra en el tercer trimestre del próximo año 2027
El presidente Luis Abinader supervisó ayer los trabajos de construcción de la avenida República de Colombia, que se ejecuta con una inversión de RD$12 mil millones provenientes del contrato de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) e incluye el pago de expropiaciones en esa zona.
“Vinimos a supervisar, es una obra muy importante, es uno de los puntos de mayor tránsito y de mayor congestión también de la ciudad capital y por eso estamos haciendo este esfuerzo de construirla para mejorar la calidad de vida y de tránsito de los habitantes del Distrito Nacional”, dijo el mandatario.
Observó las áreas de trabajo y recibió explicaciones técnicas sobre el desarrollo del proyecto de parte del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y de los ingenieros responsables de la ejecutar esa obra.
El ministro Eduardo Estrella, dijo que ese proyecto es una intervención de gran magnitud en una de las zonas de mayor tránsito y congestión en la capital dominicana.
Explicó que para facilitar el tránsito en la avenida República de Colombia y su entorno se habilitaron varios retornos, hacia La Monumental.
El País
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Agregó que los trabajos abarcan la construcción de un puente que pasará por la cañada y se conectará con un túnel, “permitiendo una vía continua sin semáforos, ni paradas, con conexión directa a las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia y la Monumental”.
Estrella añadió que según lo planificado por el MOPC y los contratistas, esa la obra será entregada por etapas, una a finales de este año y su conclusión total en el tercer trimestre del próximo año 2027.