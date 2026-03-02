Presidente dispone ayuda afectados en Gaspar Hernández

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recorrió ayer las zonas afectadas por las lluvias en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde se registraron daños millonarios a la propiedad por el desbordamiento del río Joba. Dispuso indemnizaciones a familias, agricultores, agroproductores y comerciantes afectados.

“Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable para que dentro de dos años pase lo mismo”, informó.

Previo al recorrido, se reunió con autoridades nacionales y municipales para conocer la magnitud de los daños y coordinar las acciones de respuesta, donde se reportaron daños a Centros de Primer Nivel de Atención y a infraestructuras escolares y ordenó su intervención a la mayor brevedad.

En su recorrido por el área afectada, el jefe del Estado conversó con gente de la comunidad, quienes explicaron el alcance de los daños y su impacto directo en sus propiedades.

Tras expresar su solidaridad con los afectados, les aseguró que, desde el inicio de la situación, el Gobierno activó los protocolos y respuesta ante las urgencias.

Constató que muchas viviendas no podrán ser rehabilitadas por haber sido levantadas en zonas vulnerables, por lo que instruyó indemnizar a sus residentes, al igual que a los comerciantes que sufrieron pérdidas.

Medidas

Conjuntamente con la indemnización y ayuda logística y económica, el presidente Abinader instruyó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones para proteger a las comunidades de futuras crecidas del afluente y la creación de un paseo que garantice mayor seguridad a los lugareños.

“Los Comedores Económicos también están ayudando constantemente para que no haya ninguna situación con el tema de alimentación y de los enseres de los afectados. Tenemos que determinar cuáles deben mudarse y cambiar de vivienda”, dijo.

Confió en que mañana miércoles se le entregue un informe sobre los daños y el monto exacto requerido para la reconstrucción e indemnización.

Refirió que lo ocurrido la semana pasada es una de las consecuencias del cambio climático, que provoca precipitaciones más intensas en períodos más cortos.

Indicó que, además del muro de gaviones y la intervención río arriba, se realizará la adecuación del drenaje para mitigar riesgos.

“Estamos viviendo una época muy especial; hemos visto que las lluvias se presentan en períodos más cortos y con mayor intensidad. Eso es parte también del calentamiento global, de los cambios que hemos visto aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo”, planteó.

Agregó que ante esa realidad, el Gobierno debe reaccionar en función de esos cambios y concentrarse en lo urgente, garantizando que los afectados reciban la ayuda oficial, incluidos los agricultores que registraron pérdidas por las inundaciones.

En su visita a la zona, el presidente Abinader junto a su comitiva supervisó el puente La cueva de los leones y otras zonas impactadas por las lluvias.

Entre las personas que acompañaron al mandatario están el ministro Víctor -Ito- Bisonó, Patricia Muñoz Salcedo, Julio Landrón, Olmedo Caba, Edgar Augusto Félix Méndez, Sandy Méndez y Enmanuel Bautista.