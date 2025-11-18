Director de DNCD: nueva Procuraduría refuerza la inteligencia y operatividad contra el narco

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, saludó la creación de la nueva Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, iniciativa que según dijo, robustece la colaboración institucional para enfrentar el narcotráfico y la complejidad del crimen transnacional.

El titular de la DNCD, precisó que este nuevo órgano judicial, ayudará a intensificar la operatividad, la estrategia integral y las labores de inteligencia, para desmantelar las redes de narcotráfico y cortar de raíz sus fuentes de financiamiento ilegal.

“La DNCD se enorgullece de trabajar de manera coordinada con la nueva Procuraduría para mantener a nuestro país a la vanguardia en la cooperación jurídica internacional, garantizando que República Dominicana siga siendo un referente en incautaciones, extradiciones y desmantelamiento de estructuras criminales” señaló el vicealmirante Cabrera Ulloa.

Destacó que desde el organismo antinarcóticos se trabajará incansablemente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, lo que representa un significativo avance que refuerza nuestro compromiso absoluto en la lucha antidrogas en la República Dominicana.

José M. Cabrera Ulloa

“En nombre de la DNCD, dejamos claro que esta es una respuesta contundente, moderna y decidida ante la evolución del narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional”, expresó el presidente del organismo.

El Consejo Superior del Ministerio Público creó, a solicitud de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en República Dominicana.

La nueva unidad responde a uno de los lineamientos estratégicos de la actual gestión del Ministerio Público: desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, decomisando la totalidad de sus bienes ilícitos para evitar que los sigan utilizando en acciones ligadas a la criminalidad organizada y la delincuencia que provocan inseguridad ciudadana.