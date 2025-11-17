Presidente Luis Abinader: “La frontera está bajo control y en constante vigilancia aérea”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la frontera entre República Dominicana y Haití se mantiene bajo control, a pesar de las tensiones registradas en el país vecino, incluyendo el llamado a una protesta general en el sur de Haití.

Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario aseguró que el Gobierno dominicano cuenta con “suficiente nivel de inteligencia” y mantiene coordinación con fuerzas extranjeras para monitorear cualquier operación que pudiera comprometer la seguridad nacional.

El presidente indicó que se recibió una alerta especial sobre las manifestaciones en Haití, pero tras conversar con el embajador dominicano en Puerto Príncipe, se concluyó que la situación no representaba una amenaza extraordinaria.

Abinader destacó que la vigilancia aérea en la zona fronteriza se realiza todos los días, mediante vuelos de aviones ensamblados en República Dominicana, tipo Douglas DULUS, así como helicópteros y drones que mantienen contacto constante con las tropas desplegadas en tierra.

“El ministro de Defensa tiene todas las informaciones. La frontera sigue siendo prioridad y está bajo control”, afirmó el presidente.

Por su parte, el alto mando militar presente en la rueda de prensa confirmó que la frontera se encuentra totalmente tranquila, y que las patrullas aéreas y terrestres se mantienen activas en coordinación con las unidades de inteligencia.

El Gobierno dominicano reiteró su compromiso con la seguridad nacional y el monitoreo permanente de la situación haitiana, en especial ante cualquier evento que pudiera generar desplazamientos o alteraciones en la zona limítrofe.