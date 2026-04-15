Presidente Luis Abinader recibe comisión de CMD

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió ayer en el Palacio Nacional una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), con la que trató sobre continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina y otras reivindicaciones para el sector.

La comisión del CMD la encabezó su presidente, Luis Alberto Peña Núñez, quien conversó con el presidente Abinader, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

En la reunión el CMD planteó sus inquietudes al presidente Abinader, quien reiteró su disposición de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de los médicos y sus condiciones laborales.

Citó las buenas relaciones con CMD. Expresó su interés en continuar ampliando vínculos que beneficien al país.

Peña Núñez resaltó el interés del Gobierno en seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio que dirige.

El Colegio Médico Dominicano ha reclamado al Gobierno en diversas ocasiones mejores salarios para los galenos, para el sector salud y en la estructura de los centros hospitalarios.

Estuvieron los doctores Miosotte Lazala Monegro, Máximo Bello Pérez, José Domínguez, Gilberto Tejada Jiménez, Felicia Núñez y Mercedes Rodríguez, dirigentes del CMD.