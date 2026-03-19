Primera con plan de ahorro para el retiro

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Casa Brugal anunció la puesta en marcha de un Plan Complementario de Ahorro para el Retiro (PACR), para contribuir al bienestar financiero de sus colaboradores una vez que se jubilen. Esta iniciativa la convierte en la primera empresa del país en llevar a cabo una iniciativa de este tipo, reafirmando su liderazgo en beneficios previsionales dentro del sector privado.

En el PACR se propone que sus colaboradores puedan recibir ingresos superiores a los proyectados por el sistema de pensiones contemplado en la ley de Seguridad Social, además de fomentar una cultura del ahorro en las familias. Casa Brugal igualará los aportes voluntarios que realicen los colaboradores fijos a sus cuentas de capitalización individual (CCI) administradas por las AFP, en base a criterios determinados y según el porcentaje que elijan ahorrar, que podrá ser entre un 1 % y un 3 % de su salario.

“Para garantizar que todos se beneficien, la empresa aportará un 1 % de su salario a cada colaborador, sin necesidad de que éste haga contribuciones adicionales. Además, aquellos colaboradores que actualmente tienen más de 40 años y que cuentan con menos tiempo para generar ahorros, recibirán una mayor contribución por parte de la empresa, que podrá llegar hasta el 8 %”, explicó Cecilia Goico, directora de recursos humanos. El PACR, al que ya se han incorporado más del 60 % de los empleados, se suma a todas las iniciativas que Casa Brugal lleva a cabo para beneficiar a su equipo y aportar cada vez más al bienestar de sus familias: salario mínimo superior al establecido por ley, Licencia de Maternidad y Paternidad por 6 meses, cobertura del 100 % del seguro médico y Plan de Escolaridad complementario.

“Casa Brugal siempre ha mantenido a su gente en el centro de todo lo que hace. Esa es la razón por la que ha sido reconocida en múltiples ocasiones como uno de los mejores lugares para trabajar en República Dominicana. Somos pioneros de la responsabilidad social en nuestro país y ese compromiso siempre empieza por los nuestros”, concluyó Goico.