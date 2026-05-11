A prisión acusado violar a cuatro sobrinas, dos discapacitadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Francis de Jesús Davis Rosas, de 61 años, recibió tres meses de prisión preventiva, acusado de abuso sexual, físico y sicológico a cuatro sobrinas menores de edad, incluidas dos hermanas y dos con discapacidad cognitiva.

Las familias de las niñas mostraron conformidad con la decisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y llamaron a la sociedad a estar alerta ante estos casos y a la justicia a investigarlos.

El imputado, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, está acusado de un patrón sistemático que incluye amenazar a las pequeñas de 2, 6, 8 y 13 años con matarlas y a sus madres y uso de sustancias adormecedoras.

El abogado Félix Jiménez Campusano expresó que vigilaba a las víctimas con espejos y cuando acudían a bañarse a una piscina que les colocó en el patio.

“Estamos ante un perfil criminal calculador, que no solo abusó de la confianza familiar, sino que utilizó narcóticos para violar a la de 13 e intentó estrangular a la de 8 para silenciarla cuando quiso defender a la de 6”, expuso.

Destacó la crudeza de los daños y mencionó que la más pequeña presenta traumas severos y las otras secuelas físicas confirmadas y cuadros de terror nocturno.

La audiencia de revisión de la medida fue fijada para el 6 de agosto y Jiménez Campusano enfatizó que concurren agravantes que hacen inevitable una condena de 30 años.

“La justicia dominicana tiene el compromiso de enviar un mensaje claro de protección a los niños”.