Proceso a grupo oficiales entra en etapa crucial

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público inició ayer la lectura de sus alegatos de conclusión con los que procura lograr condenas para el grupo de altos oficiales de cuespos castrenses y demás imputados en el entramado de corrupción que desde los cuerpos de seguridad Presidencial (Cusep), y Turísrica (Cestur), y el Conani, habrían estafado al Estado Dominicano con más de RD$4,500 millones.

El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Gisselle Méndez, otorgó un plazo de dos días al órgano de persecución para que presente sus conclusiones del denominado caso Coral que inició en el año 2021.

En el primer día el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), hizo un relato de cómo operaba la desmantelada red, mediante un esquema piramidal, quiénes lo dirigían y quienes eran los beneficiarios directosfinales.

En el primer nivel dijo figuraban el general Adan Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep y supuesto cabecilla del entramado criminal; el general de brigada de la FAD, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur;y el coronel Rafael Núñez de Haza, exdirector financiero del Cusep, y supuesto brazo operativo del entramado.

Ellos tres, según el representante del MM, “eran los responsables de garantizar el control absoluto de la estructura administrativa y financiera, así como permitir y sostener el crecimiento desproporcionado de las nóminas irregulares”. Otros altos oficiales implicados son el general de brigada Julio de los Santos Viola, exjefe de seguridad del jefe del Estado; general de Brigada del EN, Boanerges Reyes Batista, exsubjefe del Cusep y capitán de la Armadas Franklin Antonio Mata Flores, exdirector de operaciones de la Avanzada.