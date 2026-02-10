Programa pretende la revitalización del café

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El programa “Café Creciente”, impulsado por Industrias Banilejas (Induban), tiene como objetivo principal revitalizar la producción nacional de café y avanzar hacia la autosuficiencia cafetalera en República Dominicana.

Su director Manuel Pozo Perelló dijo que esta iniciativa surge como una respuesta a los desafíos que ha enfrentado el sector en las últimas décadas, incluida la reducción de áreas cultivadas, el envejecimiento de las plantaciones y la baja productividad.

Expresó que a través de asistencia técnica, capacitación a los productores, renovación de cafetales y mejores prácticas agrícolas, el programa ha logrado impactos significativos en las comunidades participantes y que mo resultado, algunos caficultores han experimentado incrementos de hasta un 40 % en su producción, mejoran no solo su rendimiento, también la calidad del grano.

Expresó q ue además de fortalecer la producción local, Café Creciente busca mejorar la calidad vida de los productores, promover la sostenibilidad del cultivo y reducir la dependencia de importación.

“Con este esfuerzo, Induban reafirma su compromiso con el desarrollo del sector agropecuario, la economía rural y la preservación de una tradición clave en la cultura dominicana. El reto está claro: en un plazo de cinco años, el país tiene la oportunidad real de dejar de importar café y consolidar una producción nacional sólida, sostenible y competitiva”, expresó.

Rescatar producción

Durante un recorrido realizado por este diario en el vivero de Induban, ubicado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, Perelló señaló que la caficultura nacional entró en una profunda crisis a partir del año 2010. Indicó que, previo a esa etapa, la producción nacional de café promediaba unos 800 mil quintales, de los cuales más del 50 % es destinado a la exportación. Incluso, en la década de los años 70, el país llegó a superar el millón de quintales producidos.

Narró como a partir de 2010,una serie de factores influyeron en la caída progresiva de la producción nacional, entre ellos un severo brote de la enfermedad conocida como la roya del café, que diezmó las plantaciones en todo el país, las cuales en su mayoría estaban compuestas por la variedad típica, no resistente a dicha enfermedad y como consecuencia, la producción nacional pasó de 460 mil quintales en el período 2012-2013 a apenas 90 mil quintales en el período 2015-2016.

Explicó que los esfuerzos de la empresa por recuperar la caficultura nacional han incluido el pago de un sobreprecio cuando el producto se encontraba deprimido en el mercado mundial, la introducción de variedades mejoradas y resistentes a enfermedades de las cuales se han distribuido millones de plantas entre los productores nacionales, así como la inversión en dos grandes fincas productoras manejadas con las más altas tecnologías agrícolas.

Destacó como unas 25 mil familias viven de la caficultura y cultivos menores y en el país hay 1.2 millones de tareas sembradas, de las cuales 700 mil están renovadas donde la cosecha anual ronda en los 600 mil quintales.

En las instalaciones de Rancho Arriba se realizan todas las pruebas y se adaptan las tecnologías a las distintas variedades que se han introducido, así como a las que se pretende introducir en el futuro inmediato.

Contó que el programa es respaldado con el Instituto del Café de Costa Rica en beneficio de los productores nacionales ya que es considerado como un modelo de recuperación de la producción cafetalera en la región, y en su instituto se han desarrollado tecnologías y prácticas agrícolas de bajo costo que ahora se aplican con éxito en la República Dominicana.

También forman parte asesores técnicos de Costa Rica, Colombia y Brasil, además el acompañamiento de casas de agroquímicos que han desarrollado fórmulas especializadas para las diferentes condiciones de suelo, optimizando la aplicación de abonos.

Pozó Perelló dijo que pretende. ampliarse con la incorporación de más técnicos, con el objetivo de llegar a un mayor número de zonas cafetaleras y productores.