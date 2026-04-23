Promueve lectura entre los jóvenes

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Con 200 mil libros disponibles para la lectura y la consulta y resuelto el problema de la filtración causada por la lluvia, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), llama a los lectores, estudiantes e investigadores a utilizar sus servicios.

El director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, afirma que el Día Internacional del Libro, conmemorado hoy, encuentra al país con desinterés por la lectura, aunque se evidencia que los jóvenes leen más, apoyados en el formato digital.

Expresa que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, fallecido el 22 de abril del año 1616, en Madrid, España, a los 68 años, es otra de las efemérides que se conmemoran en el mundo de la literatura, así como el Día de la Biblioteca y el Día del Bibliotecario en la República Dominicana, marcados el 23 de este mes, lo que se suma a las conmemoraciones del Día del Libro. Hoy en el país se realizan diversas actividades por el Día Internacional del Libro: Conferencias en la Biblioteca Nacional, donde hoy inicia con el izamiento de la bandera nacional, un homenaje a Cervantes, frente a su estatua. Se realiza una conferencia sobre Don Quijote, un coloquio sobre la función del bibliotecario, un reconocimiento a un bibliotecario, por los años en servicios y un brindis con el personal de la Biblioteca Nacional.

Peralta, periodista, poeta y escritor, sostuvo que a Cervantes se le hace honor en muchos países del mundo. Ayer ofreció una conferencia sobre la obra de “El Quijote”, de Cervantes, en la Biblioteca Nacional. Indica que este escritor español tiene el libro de máxima lectura en el mundo. Pide leerlo sabiendo que es sabiduría y buen humor. “El Quijote es un orgullo de nuestra lengua, que es una gran nación”. Aclara que los libros del escritor dominicano Henríquez Ureña son para consultas.