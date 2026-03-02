Pronóstico de chubascos en algunos pueblos

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy ocurrirán chubascos y tronadas aisladas en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, por la incidencia de una vaguada.

Alerta sobre fuertes oleajes y ráfagas de viento en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, Samaná y en la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño, por lo que recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro.

Prevé que las temperaturas estarán calurosas en el día, frescas en la madrugada y la noche, mayormente en zonas montañosas y valles del país.

En el Gran Santo Domingo serán escasas las lluvias, solo estará nublado.