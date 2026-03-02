Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Fuertes oleajes

Pronóstico de chubascos en algunos pueblos

Prevé que las temperaturas estarán calurosas en el día, frescas en la madrugada y la noche, mayormente en zonas montañosas y valles del país.

Soila Paniagua
Soila Paniagua

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy ocurrirán chubascos y tronadas aisladas en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, por la incidencia de una vaguada.

Alerta sobre fuertes oleajes y ráfagas de viento en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, Samaná y en la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño, por lo que recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro.

En el Gran Santo Domingo serán escasas las lluvias, solo estará nublado.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

