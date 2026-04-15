Agotamiento
Cómo poner límites en el trabajo y evitar el burnout
Definir pausas, cerrar el correo fuera del horario laboral y comunicar disponibilidad ayuda a separar vida personal y trabajo
En un contexto laboral marcado por jornadas extensas, teletrabajo y demandas constantes, cada vez más profesionales enfrentan el riesgo de burnout, un síndrome reconocido por la Organización Mundial de la Salud que se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y sensación de ineficacia.
La psicóloga María Bernardo Uceda explica que uno de los factores principales es la incapacidad de marcar límites frente a las exigencias laborales: “Aprender a decir ‘no’ y organizar de manera realista las responsabilidades es esencial para prevenir el agotamiento”.
Principales recomendaciones para prevenir el burnout
1. Reconocer las señales de sobrecarga
Cansancio constante, irritabilidad, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño son síntomas de alerta.
2. Establecer horarios claros
Definir pausas, cerrar el correo fuera del horario laboral y comunicar disponibilidad ayuda a separar vida personal y trabajo.
3. Aprender a decir “no”
“Decir no no es una falta de compromiso, sino un acto de autocuidado”, señala Bernardo. La asertividad reduce la sobrecarga y la culpa.
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4. Delegar tareas de manera efectiva
Compartir responsabilidades fortalece la colaboración y evita que la carga recaiga en una sola persona.
5. Crear un espacio físico y mental separado
Un lugar específico para trabajar y rituales de desconexión como caminatas o meditación favorecen la recuperación mental.
6. Buscar apoyo profesional
Si los síntomas persisten, acudir a un psicólogo especializado permite desarrollar estrategias personalizadas y prevenir consecuencias graves.