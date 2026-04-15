Cómo poner límites en el trabajo y evitar el burnout

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En un contexto laboral marcado por jornadas extensas, teletrabajo y demandas constantes, cada vez más profesionales enfrentan el riesgo de burnout, un síndrome reconocido por la Organización Mundial de la Salud que se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y sensación de ineficacia.

La psicóloga María Bernardo Uceda explica que uno de los factores principales es la incapacidad de marcar límites frente a las exigencias laborales: “Aprender a decir ‘no’ y organizar de manera realista las responsabilidades es esencial para prevenir el agotamiento”.

Principales recomendaciones para prevenir el burnout

Maria Uceda

1. Reconocer las señales de sobrecarga

Cansancio constante, irritabilidad, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño son síntomas de alerta.

2. Establecer horarios claros

Definir pausas, cerrar el correo fuera del horario laboral y comunicar disponibilidad ayuda a separar vida personal y trabajo.

3. Aprender a decir “no”

“Decir no no es una falta de compromiso, sino un acto de autocuidado”, señala Bernardo. La asertividad reduce la sobrecarga y la culpa.

4. Delegar tareas de manera efectiva

Compartir responsabilidades fortalece la colaboración y evita que la carga recaiga en una sola persona.

5. Crear un espacio físico y mental separado

Un lugar específico para trabajar y rituales de desconexión como caminatas o meditación favorecen la recuperación mental.

6. Buscar apoyo profesional

Si los síntomas persisten, acudir a un psicólogo especializado permite desarrollar estrategias personalizadas y prevenir consecuencias graves.