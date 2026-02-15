Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Como en los viejos tiempos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde el desorden y el autoritarismo de la seguridad militar caracterizaban sus actividades de masas, así mismo ha ocurrido hoy en el inicio del acto de celebración del décimo primer aniversario de fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la presencia del presidente Luis Abinader, en la Gran Arena del Cibao.

Los empujones e improperios entre dirigentes y militantes perremeístas no faltaron en cada puerta de entrada al escenario donde se lleva s cabo el multitudinario evento.

Incluso, hasta la prensa identificada tuvo inconvenientes para su acceso.

Acto de celebración del PRM en la Gran Arena del Cibao recuerda al PRD en desorden organizacional

Si no fuera por las siglas que identifican al PRM se pudiera creer que se trata de un acto de los acostumbrados del PRD en sus tiempos de gloria.

El tiempo no ha contribuido en nada a la dirigencia política partidaria del país a organizar actividades masivas; aún no saben manejarse ante un nutrido grupo de personas.

Las ofensas y los empujones no faltaron está vez.

Lo peor de caso, es hay muchos jefes, pero nadie decide qué hacer.