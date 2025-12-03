ADP espera intervención de escuelas durante diciembre ante el estado crítico

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP- Filiar Salcedo), expresó su optimismo de que sea durante las vacaciones de diciembre del presente año, cuando las autoridades del Ministerio de Educación les den respuestas a las demandas planteadas y reparen varios centros educativos, que según expreso el gremio, “ya no aguantan más”.

Al ser entrevistado por este medio, el presidente de la seccional de Salcedo, Augusto Sánchez (Tito), dijo, que recientemente denunció ante el vice ministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D´Oleo y Roberto Herrera director de Infraestructuras del Minerd, las precarias condiciones en las que se encuentran los planteles escolares de este municipio.

Dijo que en esta ciudad tanto en el casco urbano como en varios centros de los campos y lomas, presentan progresivos estado de deterioro, por lo que conminó a las autoridades a cumplir con la palabra empeñada recientemente en el Campus de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), y les cumplan no solo al magisterio, sino a los cientos de padres y tutores que envían sus hijos a recibir docencia en planteles que se encuentran en muy mal estado.

Profesor Tito Sánchez, presidente ADP, Salcedo.-

Dijo el gremialista, que el magisterio de Salcedo se siente indignado debido a que ya son muchas las reuniones y encuentros que se han llevado a cabo con las autoridades del Minerd, entre ellos con el mismo Ministro Luis Miguel Decamps, pero hasta la fecha todo los acuerdos a los que han arribado se han quedado en promesas que nunca cumplen, esto pese a las múltiples paralizaciones, marchas y piquetes que se han llevado a cabo en esta ciudad.

Sin embargo, el presidente de la ADP de Salcedo, confía en que en esta oportunidad las autoridades del Minerd cumplirán con lo pactado, o de lo contrario el gremio magisterial se verá precisado a tomar medidas a partir del próximo año.

Centros que necesitan la intervención de las autoridades

Entre los centro enumerados por el presidente de ADP y que necesitan la urgente intervención de las autoridades, figuran, las escuelas “José María Acosta” en Los Aracenes, la Ana Delia Florentino, así como la terminación de bajo techo y reparación de las aguas residuales del Liceo Ramón Arsenio Alba, en la comunidad de Las Caobas.

Otros centros que necesitan mantenimiento correctivo son los liceos Emiliano Tejera del casco urbano de Salcedo, el Daniela Sarmiento y María Dolores Seno de Conuco, la terminación e inicio de las ocho aulas del nivel inicial las cuales se encuentran todas paralizada.

También para que se construya la verja perimetral de la escuela, Mélida Delgado viuda Pantaleón y la construcción del pabellón que está declarado en Estado de emergencia de la escuela Antonio Espaillat en la comunidad de Las Cuevas.