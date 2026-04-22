Cámara de Comercio de Fujian lleva ayudas a Puerto Plata

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Ejecutivos, directivos y representantes de la Cámara de Comercio de Fujian, China, asistieron con ayudas sociales a las familias impactadas por las lluvias en el municipio de Montellano.

Este gesto social de solidaridad y compromiso con el prójimo fue desarrollado en los sectores de El Tamarindo, Los Bomberos y Los Ciruelos, que es donde está concentrada la mayor parte de las familias vulnerables que fueron impactadas por los aguaceros registrados en la provincia de Puerto Plata.

Los representantes de la Cámara de Comercio de Fujian repartieron 600 raciones de alimentos, incluyendo 150 kits de limpieza y 10 mil botellas plásticas de agua natural.

El vicepresidente de la entidad empresarial asiática, Mars Wang, dijo que “tenemos un gran compromiso con la República Dominicana”, por lo que aseguró que “nuestra presencia va más allá del ámbito comercial nacional”.

Sostuvo que “cuando el pueblo dominicano necesite de nuestro apoyo, sentimos que es un deber estar presente.

Los chinos estamos en esta nación para colaborar, aportar y para tender la mano en los momentos más difíciles”.

Mientras que el coordinador de esta actividad, el periodista Willy Fabián Rututian, explicó que a través de la jornada puede llevar en lo inmediato un alivio a las familias que atraviesan por un momento difícil, al sufrir los daños ocasionados por el fenómeno de la naturaleza.

La jornada social también contó con el respaldo del alcalde del municipio de Montellano, Héctor Almonte, el cual agradeció este gesto de colaboración de los ejecutivos de la Cámara de Comercio de la República China y resaltó la importancia de la unión entre los pueblos en tiempo de crisis.

Esta actividad contó con la participación de otros directivos de la entidad, entre ellos el vicepresidente Mars Wang; la secretaria Jessica Pem; Jacky Duran y Joanna Oem, miembros.

Estas ayudas son importantes para la comunidad de Montellano, donde 4,800 viviendas fueron seriamente afectadas por los aguaceros, tras la crecida de los ríos Yásica y Camú el sábado 11 de este mes.