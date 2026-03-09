Fortaleciendo el PRM: Víctor Pichardo recorre Monte Plata y destaca importancia de 'Verifícate'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Monte Plata.– El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor Pichardo, recorrió durante este fin de semana cada punto de la provincia, encabezando reuniones de trabajo con la dirigencia de la organización política en los distintos municipios y distritos municipales, con el objetivo de fortalecer y organizar la estructura política de cara a los procesos internos, donde se escogerán las nuevas autoridades del partido.

Pichardo, durante los encuentros se hizo acompañar del secretario general, Rafael De Luna, y las labores y contactos realizados este sábado, abarcaron los municipios de Monte Plata, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá, así como en los distritos municipales de Majagual y Gonzalo

Durante las reuniones, Pichardo destacó la importancia y el avance del proceso “Verifícate”, iniciativa que desarrolla el PRM para actualizar y validar su militancia en todo el país.

“Estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestro partido PRM en la provincia Monte Plata y todo el país, para garantizar la continuidad del bienestar del país más allá del 2028”, indicó Pichardo.

De igual manera, los trabajos organizativos continuaron este domingo, con encuentros en los municipios de Yamasá y Peralvillo, así como en los distritos municipales de Boyá, Los Botados y Mamá Tingó.

El dirigente político afirmó que el PRM se mantiene como una organización fuerte y preparada para retener el poder en las elecciones del 2028.