Así avanza el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo: pista, torre de control y obras clave en marcha

Ovideo, Pedernales.-El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, en la provincia Pedernales, avanza conforme al cronograma establecido para la obra, asegurando que esta vista interinstitucional busca precisamente dar el seguimiento oportuno para que todo siga desarrollándose de forma expedita.

Actualmente, el aeropuerto se encuentra en fase de iniciar el asfaltado de su pista, que estaría lista para el mes de septiembre.

Paliza ofreció la información durante un recorrido por los terrenos donde se levanta la terminal aérea, ubicada en la comunidad Tres Charcos del municipio Oviedo, en compañía del director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, Signmund Freund; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo; el director del Instituto Dominicano Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez y Alfonso Rodríguez, administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

“Hemos venido hoy a Oviedo, con todas las direcciones vinculada a este megaproyecto del nuevo aeropuerto de Pedernales, que será soporte importante del futuro destino turístico Cabo Rojo, todos sus entramados, sus partes, y que será el motor de toda la región sur de país; y estamos aquí para ver, coordinar y mejorar cada una de sus partes”, expresó el funcionario.

Previo al recorrido, sostuvo una mesa de trabajo junto a las instituciones, entidades, empresas contratistas, así como el socio privado del proyecto, donde se verificó cada proceso de la obra y su interacción entre estos, así como afinando los cronogramas y el plan de acción que corresponda, “de manera que podamos tener en los tiempos debidamente previstos y diseñados, la entrada en funcionamiento de este parque aéreo”.

Cronograma

Junto al Departamento Aeroportuario se constató los avances en el campo aéreo, que conforman la pista de aterrizaje, que está en fase de iniciar asfaltado, así como el taxiway o calle de rodaje que conecta pistas de aterrizaje con plataformas, y el sistema de drenaje.

De igual manera, las obras viales y todo lo que concierne al sistema eléctrico.

Además, se contempla que para diciembre esté lista la Torre de Control, para lo cual el IDAC indicó que ya inició el proceso de licitación del equipamiento, compuesto por cabina, radio y el VOR o estación terrestre de radio-ayuda.