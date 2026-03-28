Ganaderos de Cevicos y Monte Plata claman por seguridad ante ola de cuatreros

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Ganaderos de los municipios de Cevicos, Sánchez Ramírez y Monte Plata denunciaron ser víctimas de bandas de cuatreros que sustraen reses en fincas de estas localidades.

Señalaron que, recientemente, las autoridades policiales apresaron a un grupo integrado por haitianos y dominicanos cuando intentaban transportar en un camión varias vacas y becerros en la comunidad de Arenoso, en Cevicos.

Ante esta situación, los ganaderos se han visto obligados a convertirse en guardianes de sus hatos,

Los productores explican que, pese a la ofensiva policial, los cuatreros continúan con sus acciones, sembrando intranquilidad y zozobra entre los hombres y mujeres dedicados a la ganadería.

Ante esta situación, los ganaderos se han visto obligados a convertirse en guardianes de sus hatos, armados con escopetas, para evitar ser víctimas de los delincuentes que aprovechan la oscuridad de la noche para robar y descuartizar reses, las cuales luego son vendidas en carnicerías y supermercados de Santo Domingo.

Demandaron del Director de la Policía Nacional que disponga de mayor vigilancia en las zonas ganaderas, con el fin de devolver la paz y la tranquilidad a quienes hacen posible la producción vacuna, garantizando así la productividad y la calidad alimentaria en la República Dominicana.