Huelga en San Francisco de Macorís deja agente de la DIGESETT herido

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Aunque en San Francisco de Macorís la huelga que por 24 horas fuera convocada por un conjunto de organizaciones populares se cumplió de manera parcial, la misma dejó como resultado un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) herido, el cual responde al nombre de Omar Sánchez Rodríguez, de 22 años de edad.

De acuerdo con los reportes llegados a este medio, el agente resultó herido de arma de fuego la noche del pasado domingo, cuando desconocidos protestaban en apoyo a la manifestación de ayer lunes. El hecho fue ocasionado por personas a bordo de una motocicleta, en momentos en que este pernoctaba cerca de un puesto de comida rápida, en la avenida Libertad, por las proximidades del centro de la ciudad.

Con relación al hecho, la Dirección Noreste de la Policía Nacional no ha ofrecido detalles y solo se han limitado a decir que el hecho se encuentra en proceso de investigación y que darán con los responsables en las próximas horas.

Hermanas Mirabal ignoró llamado

Mientras que los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares desoyeron el llamado a huelga y todas las actividades se desarrollaron con normalidad, aunque desde pasadas las 7 de la noche del domingo el municipio Salcedo fue militarizado por tropas especializadas del Ejército y la Policía Nacional.

Conforme a lo observado por este medio, los comercios, el transporte y todas las actividades educativas se desarrollaron con normalidad el pasado lunes, en donde fue notoria la presencia policiaco-militar patrullando los sectores populares en prevención de desórdenes.

Entre las organizaciones convocantes al paro de este lunes y que culminó hoy a las 6 de la mañana, figuran la Coalición de Organizaciones Populares y el Frente de Lucha Popular y Progreso (FLUP).

Los pueblos convocados fueron Salcedo, San Francisco de Macorís, Licey, Moca y Navarrete.