Inaugura Feria de Innovación y Emprendimiento

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), inauguró por todo lo alto la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), en el Parque Central de esta ciudad de Santiago.

La feria de Innovación y Emprendimiento que tiene a Japón como país invitado, será celebrada hasta este viernes, con la participación del sector productivo, la academia y el ecosistema emprendedor nacional.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó que la feria se consolida como un espacio de encuentro donde convergen ideas, talento y oportunidades para impulsar el desarrollo industrial del país.“La innovación no es un lujo, es una estrategia de desarrollo. Y el emprendimiento no es solo una iniciativa individual, es un motor de política pública”, expresó.

Rafael Cruz Rodríguez, resaltó que en esta quinta edición participan cerca de 100 proyectos de distintas regiones del país, enfocados en áreas como la inteligencia artificial, robótica, industria y desarrollo tecnológico en la producción de bienes. Se presentó un desfile de modas.