Indignación en Moca: alerta sobre violación de leyes ambientales en La Laguna por el alcalde

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LAS LAGUNAS, MOCA.- El reconocido activista social y comunitario Guanchy Comprés arremetió contra las autoridades medio ambientales, lanzando un llamado urgente —y cargado de indignación— al Ministerio Público de Medio Ambiente y a la Dirección Provincial de Espaillat, para que intervengan sin más retrasos en lo que califica como “una violación descarada y vergonzosa” de las leyes en este sentido, en el Distrito Municipal de La Laguna.

Comprés requiere además, que se investigue al alcalde del distrito, Ingeniero Humberto Andrés Germosén Rodríguez, a quien acusa de violar el Artículo No. 123-71, que prohíbe la extracción de componentes de la corteza terrestre, como arena y grava, actividad que —según el activista— se estaría realizando “a la vista de todos y con total impunidad”.

“Ya está bueno del relajo. El río Los Jengibres de aquí lo están secando. No puede ser que quienes deben proteger nuestros recursos naturales sean los mismos que los destruyen, creyéndose por encima de la ley”, expresó Comprés, visiblemente molesto ante lo que describe como un crimen ambiental que amenaza el equilibrio ecológico de la zona.

Las fotos presentan las pilas de arenas, las cuales son comunes que luego son retiradas por camiones volteos del municipio

El activista responsabilizó a las autoridades de cualquier daño futuro que pueda sufrir la comunidad si no actúan ahora con firmeza. “El pueblo está cansado de la indiferencia. Si Medio Ambiente no hace su trabajo, entonces es cómplice.”

Guanchy concluyó su denuncia exigiendo procesos judiciales, sanciones y una respuesta clara que demuestre que en la provincia la ley se respeta y que la destrucción del medio ambiente no será tolerada.