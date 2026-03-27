Leonel juramenta en la FP a dirigentes de PRM y PLD

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Tenares, Hermanas Mirabal.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, juramentó en esa organización a decenas de nuevos miembros en la provincia Hermanas Mirabal, en un acto que reunió a importantes dirigentes provenientes de distintas organizaciones políticas, incluidos Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Un documento de prensa de esa organización política indica que entre las figuras juramentadas se destaca el exgobernador de la provincia, Luis Yaport, quien además ha ocupado posiciones de dirección dentro del PLD, reflejando el nivel político de las incorporaciones.

La jornada incluyó un amplio grupo de dirigentes organizados por bloques territoriales y sectoriales, evidenciando una estrategia de crecimiento estructurado en toda la provincia.

De Salcedo, se integraron dirigentes provenientes del PRM, entre ellos Fabiola Altagracia Florián, Arellis Antonia Hernández Rivas, Jonathan Alexander Rodríguez, Antonio Jiménez (Rojito), Jesús Rafael Otenwaarden Morel y Aurelia Isabel Florián Salcedo, junto a líderes comunitarios y sociales con incidencia en sus respectivas demarcaciones.

De igual forma, se resalta la incorporación de estructuras completas como el equipo encabezado por Estela Josefina Brito, acompañada de dirigentes comunitarios, así como el movimiento “Conectao con Leonel”, coordinado por Dalissa Nin, lo que evidencia un traslado organizado de fuerzas políticas hacia la FP.

En ese mismo municipio, también se sumaron dirigentes con trayectoria en el PLD, incluidos Argenis Javier Rosa Escaño, Paulino Moreno Serrano, Antonio Vargas (Neno), Demetrio Valerio Rosario, Daniel Muñoz Martes, Rafael Danelio Taveras (Neo) y Odalis Vásquez Sánchez, además de figuras del ámbito comunitario, comercial y social.

Además, los dirigentes independientes y del PRM como Jorge Luis Rivas Santos y su equipo, Amado Antonio Blanco Vásquez, Francisco Manuel Rodríguez, Gregory de Jesús Leino Taveras y Linabel Santana Reina, así como el exbeisbolista profesional Adrián Gabriel Valerio Collado, ampliando la base de apoyo en distintos sectores.

Los dirigentes del municipio de Villa Tapia incluyen un grupo significativo de dirigentes tanto del PRM como del PLD, entre ellos el ingeniero agrónomo Fleming Sánchez, la doctora Isabel Magdalena Veras, así como productores agrícolas, profesionales, técnicos y líderes comunitarios.