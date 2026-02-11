Población exige entrega hospital Antonio Musa

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

San Pedro de Macorís. A más de diez años de iniciada la reconstrucción y ampliación del hospital regional Antonio Musa, los cuales están a cargo del Grupo Malespín, aún no ha sido terminado y sigue como una prioridad para los habitantes de la zona este del país, pese a áreas que han sido puestas a funcionar, pero que no son suficientes para atender la demanda de la población.

Es un centro de referencia al que acuden moradores de toda la región, lo que lo hace vital.

La filial del Colegio Médico Dominicano (CMD) en la provincia manifestó que el sanatorio presenta grandes dificultades que no les permite al personal de slaud ejercer su labor con la mejor calidad posible, entre ellas, la falta de personal médico especializado en las áreas de cirugía general, anestesiología, pediatría, perinatología, ginecología y obstetricia, emergenciólogos, intensivistas y ortopedas.

Los avances

Los trabajos han avanzado a partir de 2020 y existen zonas que están en un 95 por ciento para su entrega, entre ellas cocina, lavandería, laboratorio, se colocan techos nuevos para evitar filtraciones y trabajan fuertemente con la finalidad de que el hospital sea entregado remozado y equipado por completo a más tardar en septiembre. Esto según Alberto Betances, su director.

En entrevista para este medio expresó que pese a los trabajos que ejecutan, el área de emergencia funciona con eficiencia con médicos residentes y especialistas de mucha capacidad, ya que este hospital es docente donde opera una escuela de medicina.

Trabajos empezaron en 2020.

Expsuso que además, fueron entregadas remozadas y equipadas las áreas de tuberculosis, de intensivos tanto de niños como de adultos, quirófanos, obstetricia, pediatría, el área de niños (Mamá Canguro) y el departamento de odontología que tenía más de 12 años cerrado.

En cuanto al servicio energético, indicó que el centro cuenta con una planta de emergencia que trabaja a toda capacidad y próximo serán instaladas dos más, pero que también el hospital no tiene problemas con el agua potable en las áreas.

Betances señaló que el anfiteatro para conferencia de los médicos está bastante avanzada y que el centro contará de unas 250 camas y que en la actualidad están funcionando 147, pese a que esas áreas son intervenidas, y anunció que pronto serán entregadas las áreas de internamiento de medicina interna y ortopedia, y una moderna unidad de higiene mental y un pabellón para los médicos residentes.

El funcionario sostuvo además que acuden a diario cinco mil pacientes en busca de diversos servicios y que la reconstrucción, ampliación y equipamiento del hospital regional Antonio Musa lo convertirá en el más moderno de la zona este, tendrá una inversión de más de dos mil millones de pesos.

DEMANDAS DEL CMD

El presidente provincial del CMD doctor Osvaldo Hernández, dijo que también en el centro de salud de cinco ventiladores solo funcionan dos, hay filtraciones en el área de preparto entregada remozada hace unos meses, falta de personal de seguridad, deficiencia en el área de imágenes médicas, falta de personal de enfermería, camilleros, conserjes.

El gremialista citó el deterioro de otras áreas que fueron remozadas y entregadas el pasado año por la vicepresidenta de la Republica Raquel Peña, a las que no les dan el debido mantenimiento y por la mala calidad de los materiales.

En el hospital opera una escuela de medicina.

Indicó que el gremio médico exige de las autoridades correspondientes resolver lo antes posible los problemas que afectan al hospital Antonio Musa, y dijo que están en la disposición de trabajar en equipo con el interés de ofrecer un servicio de calidad a la población de la región esteenese establecimiento.