Policía detiene a 25 haitianos Navarrete

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Un grupo de 25 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular fue detenido por agentes de la Policía Preventiva, en el municipio Navarrete.

La entidad dijo que fueron apresados cuando eran transportados en la parte trasera de un vehículo.

De acuerdo con el informe de la institución del orden, los extranjeros viajaban de manera ilegal en un camión marca Daihatsu, color rojo, placa L146928, conducido por Kenni Manuel Torres Martínez.

Señaló que la intervención se produjo durante un operativo realizado en la avenida Juan Pablo Duarte, de la citada ciudad.

Las autoridades dijeron que el conductor del vehículo, los extranjeros indocumentados y el vehículo fueron trasladados a la dotación policial de Navarrete.

Posteriormente, se informó del caso a la Dirección General de Migración, conforme a las instrucciones de las autoridades competentes.