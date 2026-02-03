Ebenezer Guerra, revelación del año en los Premios Soberano: su ascenso en la música tropical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El fenómeno de la música tropical Ebenezer Guerra recibió su primera nominación a Premios Soberano, la premiación más importante de República Dominicana y que cada año organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Ebenezer se encuentra nominado como Revelación del Año luego de su debut con “Bolero”, que fue lanzado a finales de 2024.

Durante el año pasado, la carrera del joven cantante tuvo un notable ascenso al ser incluido en el álbum de Elvis Crespo, con quien participó en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico y en la pasada entrega de los Latin Billboard.

Actualmente Ebenezer suena en las emisoras del país con su canción “Hipócrita”, la cual ha calado en el gusto popular, posicionándose como el merengue romántico del momento.

Entre otros éxitos del artista, también cabe mencionar “NSSI”, junto a Yailin ‘La más viral’, y “Sueldo mínimo”.