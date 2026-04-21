Provincia Santiago con déficit producción agua

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) ha dispuesto el uso de 14 camiones cisterna para cubrir el déficit de 43 millones de galones diarios con que está operando por un alto nivel de turbidez debido a las condiciones climáticas, afectando diversos sectores y municipios de la provincia.

Andrés Cueto, director general de la institución hídrica, informó que las condiciones del tiempo han provocado que varios sistemas operen con intermitencia debido al alto nivel de turbidez que presentan las fuentes de captación.

Cueto indicó que el embalse Tavera-Bao al día de ayer está en 323.09 metros sobre el nivel del mar y el acueducto Cibao Central, rehabilitado recientemente, funciona con normalidad, lo que ha permitido mitigar la falta de suministro en zonas que están interconectadas al mismo y que dependen de otras plantas potabilizadoras afectadas por el arrastre de sedimento en los afluentes. Además, dijo que como medida paliativa están realizando los operativos con camiones cisterna.

Por su lado, el director de Acueductos, Elwin Rodríguez, dijo que las plantas con intermitencia son la Nibaje, La Barranquita, Las Charcas, La Canela, Cienfuegos y Villa González, en Santiago; e Inoa y Ámina, en San José de las Matas.

Mientras el subdirector del Inapa, Ericsson Peralta, informó que los sistemas de Jánico, Hato del Yaque y Pedro García están fuera de operación; y el encargado de Conservación de la dirección Cibao Norte del Indrhi, César Montesinos, dijo que los canales Monsieur Bogaert y Ulises Francisco Espaillat operan a mediana capacidad.