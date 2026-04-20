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En Santiago

Raquel Peña entregó 8,000 becas STEAM

La jornada incluyó la entrega de la cancha del sector Las Praderas de Pekín, remozada con una inversión de RD$4,716,377.10

Entrega de becas

Entrega de becas

José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega de 8,000 becas del programa Generación STEAM en Santiago, como parte de una jornada orientada a ampliar oportunidades para la juventud y fortalecer espacios comunitarios en la región Norte.

Peña destacó el impacto de la iniciativa impulsada por el Gobierno, al conectar a los jóvenes con áreas de formación alineadas con las demandas actuales. “Estas becas representan una puerta abierta para que nuestros jóvenes se formen en áreas estratégicas, desarrollen su talento y contribuyan al desarrollo de la República Dominicana desde la innovación y el conocimiento”, expresó.

Mientras el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, explicó que el programa responde a la necesidad de vincular a la juventud con sectores de alta demanda. Las becas impactarán a jóvenes de las 14 provincias del Cibao, quienes tendrán acceso a estudios en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Además, Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dieron el primer palazo para reparar el Club Deportivo y Cultural de Pueblo Nuevo, donde invertirán RD$28,425,626.20 para trabajar en la cancha, estructura, vestidores, baños y áreas exteriores. Cruz destacó que la obra forma parte del proceso de modernización de instalaciones deportivas.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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