Raquel Peña entregó 8,000 becas STEAM

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega de 8,000 becas del programa Generación STEAM en Santiago, como parte de una jornada orientada a ampliar oportunidades para la juventud y fortalecer espacios comunitarios en la región Norte.

Peña destacó el impacto de la iniciativa impulsada por el Gobierno, al conectar a los jóvenes con áreas de formación alineadas con las demandas actuales. “Estas becas representan una puerta abierta para que nuestros jóvenes se formen en áreas estratégicas, desarrollen su talento y contribuyan al desarrollo de la República Dominicana desde la innovación y el conocimiento”, expresó.

Mientras el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, explicó que el programa responde a la necesidad de vincular a la juventud con sectores de alta demanda. Las becas impactarán a jóvenes de las 14 provincias del Cibao, quienes tendrán acceso a estudios en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Además, Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dieron el primer palazo para reparar el Club Deportivo y Cultural de Pueblo Nuevo, donde invertirán RD$28,425,626.20 para trabajar en la cancha, estructura, vestidores, baños y áreas exteriores. Cruz destacó que la obra forma parte del proceso de modernización de instalaciones deportivas.