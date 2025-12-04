Refuerzan vigilancia policial en Santiago por festividades

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.– La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional dejó iniciado ayer el Operativo Preventivo Navidad Garantía de Paz 2.0, enfocado en fortalecer la prevención, patrullaje y presencia policial en zonas comerciales, residenciales y de alta afluencia.

Se integran como refuerzo 2,516 agentes para garantizar un clima seguro durante la época festiva. Así lo expresó el director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, quien encabezó el acto junto a su esposa, Adry Oscarina Peguero de Jiménez.

Señaló que el personal estará comprometido con mantener el orden y ofrecer asistencia ante situaciones que puedan alterar la tranquilidad pública.

La invocación estuvo a cargo del padre Edward Núñez Collado, párroco de la iglesia San Judas Tadeo de la institución, quien llamó a la unidad para preservar la seguridad.

La actividad, realizada en la explanada del Comando Cibao Central, contó con la presencia de la viceministra Ángela Jáquez y el alcalde Ulises Rodríguez, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre entidades civiles y policiales.

Participaron, además, Juan Mera, presidente de Apedi, Francisco Arias, subdirector de la Defensa Civil, líderes comunitarios y representantes de medios de comunicación.

Las autoridades reiteraron que el propósito es respaldar un ambiente de convivencia y exhortaron a la población a actuar con prudencia y colaboración durante las celebraciones navideñas..