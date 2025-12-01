Robo de animales continúa castigando con fuerza a los ganaderos de SPM.

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Luego de una pausa en los robos de animales en varias comunidades de San Pedro de Macorís, los mismos reiniciaron con fuerza afectando a decenas de ganaderos, los cuales indican que de seguir esta situación tendrán que vender sus fincas e irse a la ciudad, ya que también son afectados con el robo de sus cultivos.

El Presidente de la Asociación de Ganaderos de San Pedro de Macorís, Rubén Darío de la Cruz Martínez, dijo que los ganaderos de la zona tienen gran preocupación, debido a que los cuatreros han reiniciado el robo de animales, luego de haber tenido una pausa de varios meses.

Indicó que ganaderos del municipio Consuelo, Quisqueya y San José de los Llanos, desde hace algunos meses han descansado de los cuatreros, pero que los mismos se trasladaron al municipio Ramón Santana afectando a ganaderos de la zona, entre ellos, a Juan Severino Vásquez, a quien le sustrajeron en días pasados varias reses de su finca ubicada en la comunidad Los Arados.

El dirigente de los ganaderos, le pide al general Ramón Ramírez Encarnación, director de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional incrementar la vigilancia en esa zona a fin de controlar en robo de reses, situación que mantiene en estado de preocupación a los ganaderos y personas que se dedican a la crianza de diversos tipo de animales.