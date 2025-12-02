¿La violencia contra menores ha aumentado en RD?: casos que han conmovido al país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En las últimas semanas, el país ha sido sacudido emocionalmente por los constantes casos de violencia contra menores, algunos de los cuales han provocado la muerte de niños y adolescentes en circunstancias relacionadas con la familia, la escuela o la comunidad.

Las muertes más recientes que conmovieron la República Dominicana fueron las de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien perdió la vida durante una excursión de su colegio en una villa privada de Santiago; y la del adolescente Noelvi Jeremías Cabrera, que perdió la vida por una herida de arma blanca, supuestamente a manos de un compañero del Politécnico Simón Antonio Lucía Castillo, en Parada Siete, Santiago Oeste.

Sin embargo, la estela de tragedias no termina. A mediados de cinco hombres fueron señalados de violar sexualmente a una adolescente de 16 años, en el sector de Los Tres Ojos. El hecho ocurrió luego de que la adolescente saliera de su casa a primeras horas del citado día con destino al trabajo de su padre.

En el mismo mes, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresó a un hombre de 57 años acusado de ultimar a un menor de 10 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Según el acta de levantamiento de cadáver, el cuerpo presentaba trauma en la región del cuello.

En agosto, agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), apresaron a un hombre y una mujer señalados como responsables de la muerte de una niña de 7 años, la cual presentó múltiples signos de maltratos físicos y de barbarie, los cuales recibió mientras permanecía bajo custodia de la pareja en una residencia del sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Los detenidos son Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, tutora de la menor, y su compañero sentimental Jeider Montero Medina, de 36.

De acuerdo con el reporte preliminar, la niña había sido entregada en custodia a Coronado de la Cruz por su madre biológica, hace aproximadamente cinco meses.

En mayo de este año, un equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la fiscalía de Santiago trabajó en el caso de una niña de 11 años torturada y violada durante dos años por una pareja adulta, con la complicidad de su propia madre.

La pequeña sufrió maltratos físicos y psicológicos constantes, convirtiéndose en víctima de uno de los peores actos de crueldad imaginable.

Los hechos se han desarrollado pese a la lucha que encaminan las autoridades a nivel nacional. Sobre la violencia contra la niñez, la primera dama de la República y presidenta honorifica del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, expresó que no hay un único punto para determinar el origen de la violencia, pero sí muchos factores que inciden en ella.

“Hemos venido trabajando juntos, todos los organismos que conforman el GANA, y hemos comprobado que es posible lograr cambios reales”, dijo.