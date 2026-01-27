Santiago celebró con diversas actividades

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago celebró ayer el 213 aniversario del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte con varias actividades encabezadas por las autoridades civiles, militares, policiales y educativas, organizadas por la Gobernación Provincial, en una muestra de civismo, patriotismo y exaltación a la figura que ideó y fundó la República Dominicana.

Los actos iniciaron a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional en la sede de la Gobernación Provincial, donde se rindieron honores al Padre de la Patria, luego un tedeum en la Catedral Santiago Apóstol a cargo del obispo emérito Valentín Reynoso.

La jornada incluyó un desfile estudiantil de escuelas públicas y colegios privados y finalizó con la entrega de ofrendas florales en el busto del patricio situado en la avenida que honra su nombre, en las inmediaciones del Ayuntamiento.

Las palabras iniciales de las actividades estuvieron a cargo de la subdirectora regional de Educación 08, Denise Molina, mientras el historiador Robert Espinal tuvo a su cargo una de las exposiciones centrales del programa, en la que resaltó las facetas docente, política y militar de Juan Pablo Duarte.

Durante la homilía, monseñor Valentín Reynoso destacó que Duarte fue un hombre visionario por la independencia nacional, creando las bases ideológicas y organizativas por las que finalmente logró su propósito.