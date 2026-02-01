Secretario general del PRM en Tenares llama a la unidad y la concordia dentro del partido

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

TENARES.– El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio llamó tanto a las bases como a la dirigencia media y alta, para que de manera firme y respetuosa asuman la unidad sincera como uno de sus principales retos vía el mantenimiento del poder en el 2028.

Elías Polanco resaltó, que el PRM debe seguir siendo un espacio de diálogo, respeto y trabajo conjunto, priorizando los intereses colectivos por encima de las diferencias personales, con el objetivo de continuar sirviendo al pueblo dominicano y consolidando los logros alcanzados.

Asimismo, exhortó a la dirigencia local a actuar con madurez política y compromiso, recordando que la unidad es clave para enfrentar los retos presentes y futuros, tanto a nivel municipal como nacional.

Durante sus declaraciones Polanco resaltó, que al Presidente Luis Abinader como líder indiscutible del PRM en estos momentos, se le debe dar tranquilidad mediática, para que pueda continuar desarrollando su obra de gobierno, la que según expresó, pasará a la historia como una de la más fructífera de los últimos 50 años.

Señala el dirigente político que como ejemplo de apertura al diálogo, pone al municipio Tenares, para que desde ahora se pueda lograr el diálogo con los diferentes sectores a lo interno del partido y se pueda llegar al 2028 unificados en procura de mantener el poder más allá de ese año.