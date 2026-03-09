TNR y Banco Agrícola invierten más de 10 millones en modernización de riego Tamayo y Vicente Noble

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Banco Agrícola (Bagrícola) anunciaron una inversión de RD$10,125,000.00, destinada a la modernización de los sistemas de riego de productores agrícolas de los municipios Tamayo y Vicente Noble, en las provincias Bahoruco y Barahona respectivamente.

La iniciativa, canalizada a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego (FOTESIR), otorgará una bonificación no reembolsable de hasta un 50 % a los proyectos pequeños que resulten seleccionados.

El programa busca mejorar la eficiencia en el uso del agua, incrementar la productividad agrícola y reducir el impacto ambiental de las labores agropecuarias.

Este esfuerzo forma parte del programa Bagri-Riego, desarrollado de manera conjunta por la TNR y el Bagrícola, y se enmarca en la política pública orientada a tecnificar el campo dominicano, fortalecer la competitividad del sector agropecuario y garantizar mayores niveles de seguridad alimentaria. La recepción de propuestas estará abierta hasta el lunes 4 de mayo, a las 4:00 de la tarde.

En ese sentido, Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR, explicó que, para hacer frente a los desafíos relacionados con la gestión eficiente del agua y las prácticas productivas en Tamayo y Vicente Noble, la institución impulsa concursos públicos orientados a otorgar incentivos no reembolsables a proyectos que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos por el FOTESIR.

En un acto celebrado en la Casa de la Cultura de Tamayo, Caamaño señaló que las prioridades incluyen mejorar infraestructuras de riego y almacenamiento, impulsar tecnologías eficientes, gestionar sosteniblemente los acuíferos, fortalecer a los regantes y promover la diversificación y resiliencia agrícola, con el fin de asegurar producción sostenible, mayor competitividad y protección de los medios de vida rurales.

Agregó que las convocatorias anteriores, junto al programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

Mientras, Wellington Castillo, director regional 02 del Bagrícola, reiteró el respaldo de la institución financiera al programa de tecnificación del riego que se desarrolla en las referidas regiones. En tal sentido, instó a los productores a acercarse a las oficinas locales del banco y aprovechar las facilidades de financiamiento a tasas blandas y con condiciones de pago adaptadas a las diferentes actividades agrícolas.

Durante el acto de lanzamiento de la convocatoria participaron la gobernadora de Bahoruco, María Esther Díaz; Steven Baldera, coordinador general de proyectos; José López Mercedes, gerente de la oficina del Bagrícola en Barahona; Manuel Pineda y Juanito Montilla, representantes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); así como Indhira Pulinario, encargada del FOTESIR; Luis Payero, encargado de la Regional Sur de la Tecnificación Nacional de Riego (TNR); Nidio Méndez, presidente de la Cooperativa de Cítricos; y Miguel Ángel Nova, presidente de la Junta de Regantes de Tamayo.

También estuvieron presentes Juan Gilberto Díaz, representante del Consorcio Azucarero Central, ingenio Barahona y Ángel Peña Féliz, director regional Sur del Ministerio de Agricultura.

Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR

Convocatorias realizadas



Hasta la fecha se han realizado cuatro convocatorias: una de alcance nacional, otra para la región Norte y dos adicionales en Vallejuelo y Palenque-Nizao. Actualmente permanecen abiertas la nacional, hasta el 20 de abril; la de la región Norte, hasta el 23 de marzo; la de Vallejuelo, hasta el 19 de marzo; y la de Palenque-Nizao, hasta el 6 de abril.

Bases del concurso



El concurso convoca a la postulación de proyectos orientados a la tecnificación de sistemas de riego o de alguno de sus componentes, incluyendo obras de captación, conducción, acumulación, regulación, filtrado, fertiirrigación, distribución, aplicación y evacuación de aguas, así como sistemas de medición y control que mejoren la eficiencia en el uso del agua. Todas las propuestas deberán ajustarse al Reglamento de Aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

La convocatoria está dirigida a proyectos pequeños de riego eficiente que impacten una superficie productiva menor a 100 tareas. Las iniciativas deben enfocarse en aumentar la rentabilidad, reducir costos de producción, optimizar el uso del agua y disminuir el impacto ambiental, incluyendo también proyectos de rehabilitación de obras de riego intrapredial.

Para más detalles, los interesados pueden consultar el portal institucional: www.riego.gob.do.