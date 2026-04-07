Ulises Rodríguez respalda el diálogo nacional ante la crisis internacional y su impacto local

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Santiago de los Caballeros. – El alcalde Ulises Rodríguez consideró acertado el llamado al diálogo nacional realizado por el presidente Luis Abinader, al advertir que la situación internacional actual representa un reto que también impacta a la República Dominicana en lo social y económico.

Rodríguez señaló que el contexto global, marcado por conflictos y tensiones geopolíticas, obliga a los líderes del país a sentarse en la mesa del diálogo para construir acuerdos que garanticen la estabilidad nacional.

“Este es un momento que impone el diálogo entre todos los sectores: el presidente, la oposición, los empresarios, los líderes sociales y sindicales, para proteger lo que hemos logrado como nación”, expresó.

El alcalde explicó que, aunque la crisis no es exclusiva del país, sus efectos pueden sentirse en la economía y generar situaciones sociales si no se manejan con responsabilidad.

En ese sentido, destacó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido, con estabilidad y un clima favorable para la inversión, logros que dijo deben preservarse.

Asimismo, llamó la atención sobre los conflictos en Medio Oriente, incluyendo las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, así como el resurgimiento de la situación en Haití, factores que influyen directamente en la región.

“El país ha avanzado, pero en momentos como este debemos actuar con unidad, prudencia y visión de futuro”, puntualizó.

Rodríguez reiteró que el diálogo nacional es clave para fortalecer la estabilidad, proteger la economía y garantizar el bienestar de la población.

Califica de positiva medida de Abinader sobre ingresos consulares

El alcalde Ulises Rodríguez, calificó como positiva la medida del presidente Luis Abinader de centralizar los ingresos de los consulados en la cuenta única del Estado, al considerar que fortalece la transparencia y mejora la administración de los recursos públicos.

En ese sentido, destacó que esta disposición permitirá una distribución más equitativa de los fondos, al tiempo que contribuirá a hacer más eficiente el servicio consular y diplomático de la República Dominicana en el exterior, como parte del proceso de modernización del Estado.