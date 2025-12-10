Indignación en Mencía tras incendio de clínica rural: ¿Abandonados por las autoridades?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Pedernales.-La comunidad de Mencía del Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, vive hoy una indignación sin precedentes luego de que, en un hecho aún no esclarecido, la clínica rural fuera incendiada por manos vandálicas, dejando en evidencia el abandono institucional que por meses ha afectado a los residentes de esta demarcación fronteriza.

Según denunció el periodista Wandry Méndez, presidente de la asociación de Mencieros ausentes, el personal médico asignado al centro habría abandonado sus funciones desde hace aproximadamente dos meses. La misma fuente asegura que dicho personal estaría presuntamente vinculado a actividades cuestionables, lo que agrava aún más la gravedad del caso.

Vandalizan clínica rural de Mencía mientras autoridades se cruzan de brazos, según denucia

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades competentes acudieron al lugar solo para culparse unas a otras, mientras la población continúa desamparada, sin servicios de salud y sin una respuesta oficial que explique lo ocurrido ni los pasos a seguir.

Los munícipes denuncian que los responsables locales han actuado con negligencia extrema, algunos alegando estar “fuera del país” y otros afirmando que “no pueden trabajar sin un informe”, como si la salud de un pueblo pudiera esperar trámites burocráticos o excusas vacías.

La comunidad exige acciones inmediatas y advierte que cada vida puesta en riesgo por falta de atención médica recaerá directamente sobre los hombros de quienes, por incapacidad e irresponsabilidad, han permitido que esta situación llegue a un punto insostenible.

La población de Mencía reclama respeto, responsabilidad y la restitución urgente de su servicio de salud, hoy totalmente colapsado por decisiones negligentes y omisiones imperdonables.