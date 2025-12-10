Proyecto de Reforma policial: ¿Qué pasará si un civil porta un arma de la Policía Nacional?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La propuesta de reforma policial introduce un control más estricto sobre el armamento institucional: cualquier civil, militar o autoridad que tenga en su poder un arma perteneciente a la Policía deberá devolverla a la Intendencia de Armas, de lo contrario será ocupada conforme al procedimiento legal.

El Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional señala que tras la ocupación, señala que en caso de incumplimiento, luego de la ocupación, la información correspondiente será remitida a la Procuraduría General de la República.

La única excepción a esta disposición son las armas vinculadas a procesos penales activos.

El documento también señala que los asimilados de la Policía Nacional solo podrán portar armas pertenecientes a la institución con la autorización del director general, en conformidad con los lineamientos establecidos en el reglamento de aplicación de la ley.

Además, las armas entregadas a miembros policiales pensionados deberán ser retornadas a la institución en caso de fallecimiento del beneficiario.

La Intendencia de Armas será la dependencia responsable de mantener el control de estos registros y de informar cualquier irregularidad a la Dirección General de la Policía Nacional para las acciones administrativas correspondientes.