La prueba de fuego a la que se enfrenta el PRM y que los partidos políticos dominicanos queman

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La politóloga Rosario Espinal afirmó este lunes que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) se acerca a la prueba de fuego en la que suelen quemarse los partidos políticos dominicanos: elegir, en relativa paz, una candidatura presidencial que releve al mandatario de turno.

“Todos los partidos dominicanos que han gobernado han fracasado en ese proceso, y el PRM se va a enfrentar por primera vez a ese problema”, manifestó Espinal.

Según explicó, entre las razones por las cuales las organizaciones políticas del país no superan este examen, figura que el proceso desata una fuerte lucha interna y que aún no han logrado establecer un sistema de primarias confiable donde “el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, y sigamos adelante con quien salió electo”.

“Ahí está el peledeísmo (Partido de la Liberación Dominicana) dividido, pero antes se dividió el PRD (Partido Revolucionario Dominicano) y antes se dividió en muchísimas facciones el reformista (PRSC). Entonces, además de que la situación es compleja, de que el contexto regional y mundial es complejo, el PRM se enfrentará próximamente a ese problema. Y eso, que el PRM ha logrado aplacar un poco la competencia, digamos, entre los aspirantes. Eso es por el lado del gobierno”, pronunció la socióloga.

¿Cómo afecta a la imagen del PRM el vínculo de algunos de sus miembros con el narcotráfico?

Rosario Espinal también se refirió a las recientes vinculaciones de algunos miembros del PRM con el narcotráfico, señalando que estos casos afectan la imagen del partido de Gobierno, pese a las “excusas” que este pueda presentar.

“Pero también al PRM le afecta el problema de la corrupción, porque, aunque el PLD salió muy desacreditado por el tema, siempre el Gobierno que llega es el que va a acumular problemas; el que se va se fue con sus problemas y, con el tiempo, algunos se disuelven porque la gente olvida o lo compara... Cuando los gobiernos ya van de salida, es un contexto, digamos, más fácil para que, por la misma competencia política, incluso dentro de un mismo partido en el poder, comiencen a salir los casos de corrupción”, indicó la experta.

Advirtió que el PRM debe tener mucho cuidado, porque la “anticorrupción” fue su “bandera” en los comicios del 2020 y la que los llevó a la Presidencia de la República.

“Ellos tienen que tener mucho cuidado. Y aquí el Estado es un botín; o sea, tú puedes controlar un poco la corrupción por aquí o por allá, pero el Estado es el gran botín de donde la gente busca… o sea, la gente no en general, pero bueno: los que andan buscando desfalcar el Estado. Entonces el PRM tiene que tener mucho cuidado, tomar muchas medidas de control y, si hay algunas que se le fueron de la mano, buscar la forma de cómo lo van a contener”, enfatizó la politóloga.

Continuó: “La oposición está viendo oportunidades en este contexto para ir posicionándose. Ahora, la oposición tiene el gravísimo problema de que el peledeísmo anda en dos carriles. Entonces son dos carriles que tienen su misma base electoral y ellos se podrán quitar entre uno y el otro, pero el desafío que tienen ambos es cómo captan del gobierno”.

Las declaraciones de Rosario Espinal fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.