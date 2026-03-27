PUCMM es la universidad número uno CA y el Caribe

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La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) informó ayer que se convirtió en la universidad número I de Centroamérica y el Caribe al ocupar la posición 6 de Latinoamérica, en gestión de Hospitalidad y Turismo, según el QS World University Rankings by Subject 2026.

Esa clasificación anual es elaborada por Quacquarelli Symonds (QS) que evalúa los programas académicos de las instituciones de educación superior a nivel mundial y es la primera vez que la PUCMM, que fue ranqueada en el área de gestión de hospitalidad y turismo (Hospitality & Leisure Management), ubicándose en la posición 113 a nivel mundial.

La PUCMM ofrece dos carreras de grado en Hospitalidad y Turismo y Gastronomía y Artes Culinarias; también un técnico superior en Artes Culinarias; fue la primera universidad de República Dominicana en valorar el turismo como motor de desarrollo nacional e incluirla como formación académica.

En el año 1978 ofreció una capacitación técnica en hotelería, con apoyo de la reconocida Universidad de Cornell y en el 1984, con el respaldo de la Universidad de Nevada, el programa fue elevado a licenciatura. PUCMM lidera rankings UNIRANKS y Webometrics 2026. La PUCMM fue también clasificada en el World University Rankings de la plataforma internacional UNIRANKS 2026.

Explicó que elaborar la edición de este año, QS hizo un análisis comparativo de más de 18,300 programas universitarios de más de 1,700 universidades a nivel mundial e incluyó 55 disciplinas.