Puentes Botánicos 2026 enfoca esfuerzos en la sostenibilidad

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso inauguró anoche el congreso internacional “Puentes Botánicos 2026”, un evento que reúne a especialistas del Caribe, América y Europa para promover el intercambio de conocimientos científico, a fin de conservar la biodiversidad.

La apertura de evento contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje y representantes del cuerpo diplomático, académico y ambiental, consolidándose como espacio clave para la cooperación internacional en favor del desarrollo sostenible.

En el acto de apertura, el director del Jardín Botánico Nacional y presidente del congreso, Pedro Suárez, destacó que este encuentro constituye un espacio clave para articular la investigación científica, la educación ambiental y la toma de decisiones públicas frente a los desafíos globales.

Suárez señaló que la botánica juega un rol fundamental en el contexto actual, tras señalar que las plantas sostienen la vida en la tierra, regulan el clima, protegen los suelos y garantizan la seguridad alimentaria y advirtió sobre la creciente amenaza que enfrentan muchas especies.

De su lado, Lina Ramírez, representante de la Red de Jardines Botánicos para el Caribe y Centroamérica, resaltó la importancia de la cooperación regional como eje central del congreso, destacando que la construcción de “puentes” entre instituciones es esencial para avanzar en la conservación de la flora.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Augusto Batista Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, reafirmó el compromiso del Gobierno con la protección ambiental y el impulso de iniciativas científicas, destacando la riqueza biológica del país y la necesidad de gestionarla con responsabilidad.