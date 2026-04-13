Jardín Botánico de Santiago organiza Feria de Orquídeas del Cibao del 23 al 26

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El Jardín Botánico de Santiago organiza la V Feria de Orquídeas del Cibao, del 23 al 26 de abril.

Una nota dice que el denominado “Jardín de todos” será transformado en una verdadera galería natural con la celebración de una nueva versión de este evento anual dedicado a las orquídeas, un evento que convertirá sus espacios en un recorrido sensorial donde la ciencia, el arte y la belleza se encuentran bajo un mismo propósito: celebrar la diversidad de estas hermosas plantas.

Bajo el concepto “Museo en Flor”, esta quinta edición invita al público a vivir una experiencia inmersiva “a todo color”, donde miles de orquídeas estarán en exhibición y venta, acompañadas de la participación de decenas de expositores nacionales e internacionales.