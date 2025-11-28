PUN se suma al respaldo a Luis Abinader en estrategia de cooperación contra el narcotráfico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta del Partido de Unidad Nacional (PUN), Melissa Gonell, expresó su respaldo a la medida adoptada por el presidente Luis Abinader de poner en ejecución el Acuerdo Bilateral de Interdicción Marítima y Aérea, vigente desde 1993, con el objetivo de reforzar la lucha conjunta con los Estados Unidos contra el narcotráfico.

Gonell destacó que esta decisión constituye un paso responsable y necesario ante un problema que afecta directamente a las familias dominicanas, especialmente a niños y jóvenes vulnerables a las redes criminales que operan en la región.

“El narcotráfico es una amenaza real para la seguridad del país y para el desarrollo de nuestras comunidades. Toda acción que permita cerrar el paso al trasiego de drogas, ya sea por aire o por mar, merece nuestro apoyo como organización política comprometida con el bienestar nacional”, afirmó.

La presidenta del PUN señaló que la activación formal de este acuerdo internacional fortalece la capacidad del Estado dominicano para proteger su espacio aéreo y sus aguas territoriales, reforzando así la cooperación internacional que históricamente ha demostrado ser clave en la lucha contra el crimen transnacional.

“Desde el Partido de Unidad Nacional valoramos la voluntad del Gobierno de actuar con firmeza, responsabilidad y transparencia en un tema que impacta directamente la vida de nuestras familias y la estabilidad del país. La seguridad debe ser una prioridad para todos”, agregó.

Melissa Gonell reiteró que el PUN continuará respaldando iniciativas que fortalezcan la institucionalidad, la cooperación internacional y la protección de la ciudadanía frente a amenazas que trascienden fronteras.