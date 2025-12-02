Rafael Paz dice que la advertencia de la JCE no es sanción y acusa al PRM de proselitismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, ofreció este martes una detallada valoración sobre el comunicado emitido recientemente por la Junta Central Electoral (JCE) hacia su organización, subrayando que se trata de una advertencia preventiva y no de una sanción formal.

Paz explicó que la JCE reconoció en su propia comunicación que las actividades de la Fuerza del Pueblo, incluida la multitudinaria Marcha del Pueblo celebrada el 30 de noviembre, se desarrollaron dentro del marco constitucional y legal que ampara el derecho a la protesta pacífica.

En ese sentido, afirmó que el partido ha sido “cuidadoso y escrupuloso” en armonizar el ejercicio de sus derechos fundamentales con las limitaciones establecidas por la Ley Electoral, cumpliendo con los lineamientos y salvaguardas que exige el órgano comicial.

“Lo que la JCE ha hecho es una advertencia general, un recordatorio de las normas vigentes, no una sanción. Si hubiésemos violado la ley, el órgano lo habría expresado de forma categórica. Ellos mismos reconocen que nuestra movilización se desarrolló de manera ordenada y en respeto a los parámetros institucionales”, sostuvo el dirigente político.

No obstante, Paz aprovechó para denunciar que, a su juicio, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sí ha incurrido en prácticas que desvirtúan la equidad del proceso electoral al realizar actividades “abiertamente proselitistas” bajo la figura de jornadas de verificación. Indicó que estas iniciativas, presentadas supuestamente como ejercicios internos de organización política, terminan convirtiéndose en eventos masivos orientados a promover figuras oficiales y generar simpatías electorales anticipadas.

El presidente de la FP en el Distrito Nacional también acusó al oficialismo de utilizar de manera política la tradicional “brisita navideña”, una ayuda social que, según afirmó, debería distribuirse de forma institucional, transparente y sin vinculación alguna con intereses partidarios. Aseguró que este tipo de prácticas buscan influir en los sectores más vulnerables, aprovechando las limitaciones económicas de muchas familias dominicanas para favorecer al partido de gobierno.

“Mientras la Fuerza del Pueblo respeta la ley, el PRM aprovecha mecanismos clientelares bajo la excusa de programas sociales y supuestas verificaciones. Eso sí altera las reglas del juego y sí constituye un riesgo para la transparencia y la equidad del proceso democrático”, puntualizó.

En ese sentido, Paz hizo un llamado formal a la Junta Central Electoral para que actúe con firmeza y emita una sanción contra el partido oficialista, asegurando que la legitimidad del proceso electoral rumbo a 2028 depende de la aplicación imparcial de la ley y de la garantía de condiciones igualitarias para todas las organizaciones políticas.

Finalmente, reiteró que la Fuerza del Pueblo continuará ejerciendo sus derechos ciudadanos de manera organizada, pacífica y dentro del marco jurídico, y reafirmó el compromiso del partido con una competencia política democrática, transparente y respetuosa de las instituciones.