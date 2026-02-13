Rafael Santos, ministro de Educación Superior, revisará plan de becas

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, anunció ayer la revisión del programa de becas internacionales que auspicia la institución, lo que inicia por la aplicación de condiciones y de compromisos, que incluye que el beneficiario tenga la obligación de retornar al país y realizar un tiempo de labores, luego de titularse de una carrera o de una maestría en una academia del extranjero.

Informó que las becas internacionales tendrán que ser adecuadas a la demanda de la economía dominicana y se van a fortalecer las becas nacionales, las otorga a estudiantes para realizar carreras en universidades dominicanas. Resume la labor como una revisión de la política de las becas que patrocina el Estado.

“Voy a hacer una revisión, primero, para que se pueda territorializar el tema de las becas. Que la gente las pueda buscar en las provincias donde vive, y segundo, que las becas que se contraten tengan sentido para el país, que se carreras que puedan conducir a empleos”.

El tercer aspecto, adelantó el funcionario, es para que quien reciba una beca del Gobierno, regrese a la República Dominicana.

Con esto, precisó, se busca evitar que los becados por el Estado dominicano y que realizan dos y tres maestrías, se queden en el exterior.

Santos Badía manifestó que se van a fortalecer las carreras STEM, como las conocidas ciencia, tecnología, matemática, ingeniería de Software, desarrollo Web, ciberseguridad.

Indicó la importancia de la inversión económica que hace el país en los estudiantes que reciben becas del Gobierno. Ante esa situación, informó que los becados

Veedores para las becas

Rafael Santos manifestó su interés de colocar la veeduría para el tema de las becas. Dijo que los va a pedir este viernes.

Asimismo, en declaraciones a este diario, el ministro reveló que este vienes se reune con todos los rectores de universidades del país, en un almuerzo, en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), recinto Santo Domingo, al mediodía, privado, ubicada en la avenida Máximo Gómez esquina calle César Nicolás Pensn, sector La Esperilla.

Santos Badía, exdirector del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), cargo que desempeñó desde el 21 de agosto de 2020 hasta el 9 de febrero de este 2026,

Juramentado en el Mescyt este 11 de febrero, un día después realizó un recorrido por áreas importantes de la entidad educativa, una de esas áreas es la encargada de las becas.

“Acabo en este momento de revisar el Departamento de Becas Internacionales. Vi, ahí, a muchas personas interesas en las becas”, manifestó a la redactora de Hoy. Sostuvo que apreció una importante cantidad de usuarios de becas internacionales, tanto en el Departamento del Mescyt, como los usuarios interesados. El MESCyT indicó, en la gestión del saliente ministro, Franklin García Fermín, que en el 2025, entregó miles de becas nacionales e internacionales para impulsar la educación superior, de las que 8,000 fueron nacionales, enfocadas en carreras STEAM, y cientos de becas internacionales, incluyendo 441 para posgrados y 13 para especialidades médicas en Cuba.