Raymundo Ortiz recibe delegación de Mayagüez para impulsar ruta marítima San Pedro–Puerto Rico

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El alcalde Raymundo Ortiz recibió a su homólogo de la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, Jorge Ramos, junto a una amplia delegación oficial y ejecutivos de la empresa Balearia Ferry, en el marco de los esfuerzos para concretar la futura ruta marítima San Pedro–Mayagüez.

Durante la visita, las autoridades realizaron un recorrido por el puerto local, punto estratégico donde se proyecta que operará la referida ruta, la cual busca fortalecer el intercambio comercial, turístico y cultural entre la República Dominicana y Puerto Rico.

En el encuentro también participaron regidores, la gobernadora Yovanis Baltazar, el diputado Luis Gómez, así como representantes de la Autoridad Portuaria Dominicana, entre ellos Joaquín Fernández, Gonzalo Romero y Celli Martínez.

El alcalde Ortiz, reafirmó el compromiso de la Alcaldía de San Pedro de Macorís para que este proyecto se convierta en una realidad, destacando el impacto positivo que tendrá en el desarrollo económico de la región.

“Seguimos trabajando firmemente para hacer realidad esta conexión marítima que abrirá nuevas oportunidades para nuestro municipio”, expresó Ortiz.

Mientras que el alcalde de Mayagüez agradeció la acogida y valoró la iniciativa, destacando la importancia de fortalecer los lazos entre ambas ciudades.

La jornada concluyó con un mensaje de hermandad y cooperación entre San Pedro de Macorís y Mayagüez, consolidando pasos firmes hacia la materialización de esta esperada ruta marítima.